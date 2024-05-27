ضبط سيارة محملة بـ 2.100 طن من الأقماح القديمة وبها إصابة حشرية في ملوي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح وتفعيل قانون حظر نقل اى كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، على المتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقاً لأحكام القانون مع المحتكرين ومصادرة اى كميات يتم ضبطها وتقديم المخالفين لجهات التحقيق.

من جانبه، أوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ملوي، أن الوحدة المحلية تمكنت اليوم الاثنين من ضبط سيارة ربع نقل محملة بأقماح قديمة بها إصابة حشرية بلغت الحمولة الإجمالية 2.100 طن قمح، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة تموين ملوى، حيث تم ضبطها قبل تفريغ الاقماح الفاسدة داخل الصومعه، وعلى الفور تم مصادرة الكميات المضبوطة والتحفظ علي السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.