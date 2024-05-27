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الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 27 مايو 2024

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 27 مايو 2024 عند آخر تحديثات سجلت بالبنوك، كما ارتفعت أسعار العملات العربية، على رأسها الدينار الكويتي والريال السعودي.

وجاء سعر الدولار الأمريكي للراء  47.13 وللبيع 47.23.
بينما سجل سعر اليورو للشراء 50.96 وللبيع 51.19
فيما استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء 59.93 و للبيع 60.13

كما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 51.46  وللبيع 51.65.

وسجل سعر الدينار الكويتي للشراء 152.84 وللبيع 153.90
 واستقر سعر الريال القطري للشراء  11.96 وللبيع 12.95.

ووصل سعر الدرهم الإمارتي للشراء 12.84 وللبيع 12.85.
 وجاء سعر الريال السعودي للشراء 12.56 للبيع 12.59.

, سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدرهم والدينار و الريال السعودي البنك المركزي