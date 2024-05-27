إحالة أوراق سائق إلى المفتي استدراج آخر وقتله بغرض سرقة توك توك بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، إحالة سائق للمفتي، لاتهامه واثنين أخرين باستدراج سائق توك توك وقتله وسرقة مركبته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم مع إستمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر علي الفرماوى وعاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35139 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3894 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد أ ف"، 22 سنة، سائق، مقيم الخليقة بالقاهرة، و"صهيب م ع"، 23 سنة، سائق، ومقيم الخليفة القاهرة، و"عظيمة م أ"، 32 سنة، مالكة ورشة، مقيمة البساتين بالقاهرة، لأنهم في يوم 10 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المتهمين الأول والثاني قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه حازم وائل أنور، سائق توك توك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليه، وأعدا لهذا الغرض أداة بطشهما سلاح أبيض "سكين" واستدراجاه لمكان خالي من الأشهاد، وما أن أحكما قبضتهما عليه حتى طعنه الأول طعنات قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ومراقبة الطريق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهما لجنحة سرقة إذ أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المنقول - الدراجة النارية - المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لذات المجني عليه ليلا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 317 رابعاً، خامساً من قانون العقوبات، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض (سكين)، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الحرفية.

وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهمة الثالثة أخفت أشياء مسروقة وهي دراجة النارية مع علمها من أنها متحصلة من جناية القتل سابقة الوصف على النحو المبين بالأوراق.