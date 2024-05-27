محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم، أحد أهم الشوارع وسط «عاصمة المحافظة»، بطول 700 متر، وعرض 30 متر، بدايةً من ميدان النصر، حتى مسجد الشهداء، وتتضمن أعمال التطوير توسعة ورصف الشارع في الإتجاهين، وتركيب الإنترلوك، وإنشاء أرصفة جديدة، وإعادة تأهيل المرافق من شبكات الصرف الصحى والمياه والغاز والإتصالات، بالإضافة إلى تركيب منظومة إنارة حديثة، وزراعة وتجميل جانبى الشارع بمساحات خضراء، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023، وفي إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير عواصم المحافظات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير شارع صلاح سالم تأتى ضمن خطة شاملة لتطوير مدينة كفرالشيخ «عاصمة المحافظة»، والتى تتضمن أيضًا تطوير العديد من الشوارع والميادين الأخرى، ومن بينها «شارع الجمهورية، وشارع صلاح سلامة، وشارع الحرفيين، وشارع الدستور، وشارع ممدوح صقر، وشارع الثورة، وشارع دنشواى، وشارع عرابى»، هذا بالإضافة إلى منطقة الأوقاف، ومنطقة المزلقان الأوسط، فضلاً عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمدن المحافظة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالإسراع فى تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للمواصفات المحددة والجداول الزمنية المقررة، مع مراعاة جودة التنفيذ والتنسيق الحضارى للشوارع، وتكثيف أعمال الرقابة على تنفيذ الأعمال، بما يتناسب مع الهوية البصرية، وإنجاز أعمال الإنترلوك طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، كونه أحد أهم عناصر التطوير الحضارى للمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مشيرًا إلى إستمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

جدير بالذكر، أن محافظة كفرالشيخ تشهد طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ العديد من مشروعات التطوير فى مختلف المجالات والقطاعات، بما فى ذلك مشاريع الطرق والكبارى، والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز الطبيعى، والإسكان، والتعليم، والصحة، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وحرص محافظ كفرالشيخ، على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم ميدانياً، وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، كما أثنى المواطنين على إهتمام محافظ كفرالشيخ، بمتابعة جهود التنمية وتقديم أفضل الخدمات لهم، والإستماع لمطالبهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم وحل مشاكلهم.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.