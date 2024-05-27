حار نهارا وأمطار رعدية على سيناء.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، حيث يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الثلاثاء نشاط رياح علي كافة الأنحاء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغري 27 درجة.