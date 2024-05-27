رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات ختام المُلتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني

شهد اليوم الدكتور.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ختام فعاليات المُلتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهنى، والذى يقام تحت رعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتنظيم من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان " career Readiness HOHESR vision 2030 وهو النموذج المطور من مؤتمر "UCCD Annual networking 2024" ، والذى تم عقده خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مايو الجارى ، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، حيث تتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنفيذ هذا المشروع.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالإستمرار في ملف الدعم والربط بسوق العمل واستكمال خطة بناء مراكز ودعم المسار المهني والتوظيف في الجامعات المصرية ، حيث يعد المؤتمر "الملتقي السنوي للتشبيك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والأفكار بين مراكز التوظيف والتطوير المهني بالجامعات المصرية"، كما أنه يبني علي ما حققته الملتقيات السابقه من نجاحات .

أعرب د.خالد الدرندلي عن سعادته بحضور الملتقي السنوى الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهنى، مشيراً إلى أهمية تلك المراكز التي تهدف إلى تقديم خدمات وبرامج تدريب لأبنائنا الطلاب ، من خلال اتاحة فرصة للمراكز الجامعية للتطوير المهني للقيام بدورها وتعزيز جهود وتوصيات القيادة المصرية للنهوض بالكفاءات الشابه للمساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة .