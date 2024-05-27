وحدة مكافحة العدوى بكلية طب بشري سوهاج تُنظم دورة تدريبية للأطباء والتمريض

نظمت وحدة مكافحة العدوي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج دورة تدريبية عن "كيفيه وطرق الترصد الوبائي " والتي استهدفت الأطباء و حكيمات التمريض بالمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي سوف يتم تنظيمها في إطار تفعيل منظومة الترصد الوبائي بمستشفيات سوهاج الجامعية، و الذي يهدف الي جمع المعطيات المتعلقة بالصحة والمخاطر، وتحليلها وتفسيرها، ثم التنبؤ والاستجابة لتحقيق وقاية ومكافحة للأمراض من خلال وضع قواعد ومعايير وإرشادات وأدوات للصحة العامة.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان الدوره التدريبية استهدفت الحكيمات والاطباء بالأقسام المعنية بالمستشفى الجامعي لتفعيل الترصد، لتدريبهم واكتسابهم المعرفة والمهارات التي تساعد علي تأهيلهم للعمل في المستشفيات الجامعية في مجال الترصد الوبائي.

وقالت الدكتورة اسماء محمد جوده مدير وحدة مكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية ان الدوره التدريبية استمرت علي مدار يومين، وحاضر فيها الدكتوره هبه صلاح مسئوله الترصد بمديرية الصحه، كما شارك فيها عدد من الحكيمات والأطباء بأقسام العصبية ، الأطفال، الباطنة، الروماتيزم والعظام، حيث تناولت الدورة التدريبية مناقشة أنواع الأمراض المعدية وكيفية التسجيل بدفتر الترصد