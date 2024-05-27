في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. ضمير الفن العربي

تحل علينا ذكرى ميلاد واحدة من عمالقة الزمن الجميل، سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي عشقت الفن منذ نعومة أظافرها وقامت وهى طفلة بالمشاركة بدور قصير عام 1940 في فيلم "يوم سعيد" الذي قام ببطولته المطرب محمد عبد الوهاب، وحصلت على لقب "سيدة الشاشة العربية" الذي لم يكن لقبًا عابرًا بل كان تجسيدًا حقيقيًا من خلال أعمالها الفنية، التي مازالت خالدة في أذهان الجمهور حتى الآن، ولم تخلو هذه المسيرة من أعمال سينمائية تدعم من خلالها القضية الفلسطينية.

فاتن حمامة تدعم القضية الفلسطينية في عدد من الأعمال الفنية

قدمت الفنانة فاتن حمامة عدد كبير من الأعمال الفنية المؤثرة حتى الآن، لكن لم تخلو هذه المسيرة من أفلام ساندت القضية الفلسطينية، أبرزها فيلم "الله معنا" تم إنتاجه عام 1955، ودارت أحداثه عن مشاركة الضابط "عماد" في حرب فلسطين، ليصاب خلالها ببتر ذراعه، و يتناول العمل قضية الأسلحة الفاسدة، ويوثق بطولات المقاتلين وصمود أهل فلسطين.

شارك في بطولة فيلم "الله معنا" كل من؛ فاتن حمامة وعماد حمدي وماجدة ومحمود المليجي وحسين رياض وعلوية جميل، تأليف إحسان عبدالقدوس وسيناريو وحوار وإخراج أحمد بدرخان.

وفي عام 1957، قدمت الفنانة فاتن حمامة فيلم "أرض السلام" مع الفنان عمر الشريف ومن إخراج كمال الشيخ، ناقشت أحداثه تطوع شاب مصرى مع الفدائيين للمشاركة فى حرب فلسطين، ويتعرف على فتاة فلسطينية تساعده في تنفيذ العمليات، فتتوطد علاقتهما ويقرران التعاون في كفاحهما من أجل إنقاذ فلسطين.

في البداية كان العمل سيحمل اسم "الفدائيين" ثم تحول إلى "أرض السلام" وتم وصفه بالفيلم الفلسطيني، وكانت نهاية الفيلم تدعو لفتح باب الأمل للتخلص من الاحتلال الصهيوني، وقالت بطلة العمل الفنانة فاتن حمامة عن هذا العمى في إحدى لقاءاتها التلفزيونية؛ "تناول الفيلم قصة عائلة من غزة ويحكي إحساس الإنسان الذي تغتصب أرضه، ورغم جماله لكنه لم يحقق نجاحا جماهيريا".

أبرز أعمال الفنانة فاتن حمامة

قدمت الفنانة الراحلة فاتن حمامة أعمالًا فنية تخطت 100 عمل فني مع كبار المخرجين والممثلين، أبرزها؛ "ملاك الرحمة، كرسي الإعتراف، اليتيمتين، ست البيت، الحرام، الحب الكبير، الخيط الرفيع، إمبراطورية ميم، صراع في الوادي، أيامنا الحلوة، صراع في الميناء، سيدة القصر، نهر الحب".