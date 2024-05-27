بالصور| أصفر وبنفسجي.. أمواج البحر تلقي بقايا نباتات مائية على شاطئ بورسعيد

ألقت أمواج البحر نباتات مائية زاهية الألوان، اليوم الاثنين، على شاطئ بورسعيد وسط مجموعة من المخلفات التي تلقي بها الأمواج في فترات متباعدة في مشهد اعتاد عليه أبناء المدينة الساحلية.

وظهرت النباتات المائية بألوان زاهية ما بين الأصفر والبنفسجي، في الوقت الذي حرص عدد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية لها وجمعها من على الشاطئ.

وترجع ظاهرة ظهور المخلفات على شاطئ بورسعيد إلى فتح البوغاز غرب بورسعيد لتخرج تلك المخلفات قادمة من بحيرة المنزلة وبعض المصارف من منطقة الملاحات، فضلا عن ما تحضره أمواج البحر من مناطق بعيدة وتلقي به على شواطئ بورسعيد.

ويكثف جهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد والأحياء نطاق الشاطئ جهود كبيرة لإزالة أي مخلفات بطول الشاطئ، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

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