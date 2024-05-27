بوتين يشيد بالعلاقات الروسية الأوزبكية ويؤكد أهميتها

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعلاقات الروسية الأوزبكية، مشيرا إلى أن زيارة الدولة التي يؤديها لأوزبكستان بين أولى الجولات الخارجية له بعد الانتخابات، ما يؤكد أهمية هذه العلاقات.



وقال بوتين- في مؤتمر صحفي، بمجمع (القصر الأخضر) الرئاسي بضواحي طشقند، مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف- إن العلاقات بين روسيا وأوزبكستان تتطور بشكل ديناميكي على أساس مبادئ المساواة والاحترام، وإنه تم إعداد حزمة قوية من الوثائق في مجال التجارة والتبادل التجاري والذرة السلمية للتوقيع، فيما ينمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوزبكستان بوتيرة جيدة، ويتم تهيئة الظروف الجيدة للاستثمار المباشر، وفقا لموقع (روسيا اليوم).



وأضاف أن وتيرة تطور العلاقات الاقتصادية تلفت الأنظار حقا، وأكد على أهمية صيغة "مجلس الأقاليم" بين البلدين، وأن أهم شيء "عدم عرقلة تطور هذه الصيغة وتهيئة الظروف وهو ما سنحاوله".



وأكد أن ذلك سيسهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين.

وأشار إلى أن روسيا استثمرت فيما يقرب من 10 مليارات دولار في اقتصاد أوزبكستان، وهناك إمكانية لنمو هذا المؤشر، وتابع أن صادرات الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر كازاخستان تتم قبل الموعد المحدد بوقت طويل، وروسيا مستعدة لزيادة حجم الصادرات من الغاز.



من جانبه.. قال ميرضيايف: "أعتقد أن لدينا اليوم جدول أعمال واسع النطاق، وسوف نتناول جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وقد وقعنا خارطة طريق مكونة من 63 نقطة، وهناك تقدم حقيقي".

