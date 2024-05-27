هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 14.4 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 1.838 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 27,287.31 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 5,999.23 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.63%، ليغلق عند مستوى 8,680.28 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.96% ليغلق عند 33,444.36 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 11,764.95 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 1.1 مليار جنيه، 150.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 1.3 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 770.6 مليون سهم، من خلال 99.5 ألف صفقة منفذة.