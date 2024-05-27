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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس الشيوخ: أعداد المساجد تتزايد في أوروبا.. ويجب اختيار الأئمة المناسبين للسفر والاهتمام بالخطاب الديني

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
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قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إن الوقف له حجة و وثيقة و لها اطار انفاق معين ،  يغل يد المتصرف فى هذا المال فالأمور ليست ان المال موجود تحت يد الوزير فيتم توجيهه كيف شاء بل هو امر له  جانب شرعي و قانوني يحد من بعض هذه الأمور.

وطالب النائب اللواء فاروق المقرحي ،خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، بإنشاء ادارة مباحث داخل وزارة الاوقاف، و قال : "  الاوقاف فيها من الفساد ما فيها ، و هذا الاجراء سيحصل لها على الكثير من الاموال المهدرة ".

و اضاف:"  هناك وقائع لمستها شخصيا عندما كنت نائبا عن دائرة الدلنجات، و حققت فيها و  انقذت فدان للأوقاف كان يباع بـ 22 الف جنيه ، رغم انه  يساوي ملايين ، و هناك ارض اخرى ضاعت لعدم العلم بها فى نفس المكان ".  و تابع :" الوزير معذور لانه رجل دعوة و سياسة عشرة على عشرة ، و يقدم للدولة خدمات كثيرة فى مجال الدعوة و القضاء على الارهاب . انما هيئة الاوقاف تحتاج وقفة غير عادية ".

ومن جانبه طالب النائب هاني نعمة الله عضو مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة اليوم  ، وزير الاوقاف بالتدقيق فى اختيار الائمة الذي يتم ارسالهم للخارج . و قال " نعمة الله خلال مناقشة ازمة ائمة المساجد :" يجب الاهتمام بتدريب الائمة المرسلين للخارج لانهم صورة مصر ، فعندما يتحدثون للمصريين فى الخارج يجب ان يشجعوهم على احترام ما يدور وفى هذه ابلاد حتى لا ياتي منهم شكاوي بأنهم يحرضون الناس على بعض الاشياء".

و اضاف:" اعداد المساجد تزيد في اوروبا ، و  يجب اختيار الائمة المناسبين للسفر و الاهتمام بالخطاب الديني الذي يقدموه حتى لا يتعارض مع ما يخص هذه البلاد ".  

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة