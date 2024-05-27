"المصري الديمقراطي" يندد بمجزرة قوات الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية

نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوك ندد فيه بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة رفح مستهدفة خياماً للنازحين قرب مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

‏‎وقال البيان، أن المجزرة أسفرت عن مشاهد يندى لها الجبين الإنساني مستهدفة أطفال ونساء حيث أسفر هذا الاستهداف للمدنيين عن مقتل ٣٥ و إصابة العشرات بإصابات وحروق شديدة جراء حرق الخيام.

‏‎وأوضح الحزب، أن هذا التجاهل التام لقرارات محكمة العدل الدولية وهدم كل ثوابت القانون الدولي و الإنساني وضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية يستدعي ردعاً عالمياً للقوات القائمة بالاحتلال، داعيًا شعوب العالم لاستمرار وقوفها في وجه المحتل وفضح كل الممارسات البربرية التي ترتكبها قوات الاحتلال والجرائم التي لن تسقط بالتقادم، والضغط على الحكومات التي تتحمل بشكل مباشر كلفة هذه المجازر بتقديمها السلاح والغطاء السياسي والإعلامي لقوات الاحتلال.

كما دعى الحزب في بيانه الإدارة المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستمرار في تقديم كافة سبل الغوث والدعم للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها تكثيف الاتصالات الدولية من أجل إجراءات حاسمة ضد القوات القائمة بالاحتلال وإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم الطبي.