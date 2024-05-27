تطوير ورصف 6 طرق حيوية بالجيزة.. صور

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشدداً علي المتابعة الدورية للشركات المسند اليها الأعمال.

واطلع محافظ الجيزة علي خطة تنفيذ أعمال رصف ورقع كفاءة ٦ طرق حيوية بأحياء الهرم والطالبية وامبابة ومراكز كرداسة وأبو النمرس والبدرشين .

شملت الأعمال رصف الطبقة السطحية بشارع الشيشيني وهو احد المحاور المرورية الهامة بحي الهرم ويربط منطقة المريوطية فيصل بمنطقة كعبيش الطوابق.

كما تابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع استكمال أعمال التطوير والرصف بطريق ترعة السواحل بحى امبابه ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير عدداً من المحاور المرورية الهامة بالحي .

كما اطلع المحافظ على خطه رصف الطبقة السطحية لشارع الثلاثيني الجديد بحي الطالبية حيث يعد احد البدائل المرورية الموازية لشارع ترسا ويربط بين شارع عز الدين عمر والمحولات وذلك في اطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل .

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق ٦ اكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبو النمرس بطول حوالي ٢ كم والذي يعد احد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عدداً من الطرق .

بالإضافة الي الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق مركز التنمية المحلية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين.

واطلع محافظ الجيزة علي خطة مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية وتطوير طريق المنصورية نطاق مركز كرداسة وإجراء تخطيط مروري للطريق وإنشاء ارصفة للمشاة وتوسعه الحارات المرورية .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها .