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الإثنين 27 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر.
كما قررت اللجنة إقامة باقي المباريات في موعدها بما فيهم مباراة بيراميدز بعد استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.
وجاء هذا القرار بسبب التزام منتخب مصر بمعسكره المقرر أن ينطلق غدا الثلاثاء استعداداً لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في النسخة المقبلة. 

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