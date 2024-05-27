اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر.

كما قررت اللجنة إقامة باقي المباريات في موعدها بما فيهم مباراة بيراميدز بعد استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.

وجاء هذا القرار بسبب التزام منتخب مصر بمعسكره المقرر أن ينطلق غدا الثلاثاء استعداداً لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في النسخة المقبلة.