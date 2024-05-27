كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بقليوب

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية غموض العثور على جثة شاب بمنطقة المجدودة، خلف مسجد سيدى عواد في مدينة قليوب.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه وذلك بسبب مشاجرة نشبت بينهما، وجرى إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في وسط الشارع خلف مسجد سيدى عواد بمنطقة المجدودة، التابعة لدائرة قسم قليوب.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم قليوب، إلى محل البلاغ خلف مسجد سيدى عواد بمنطقة المجدودة، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى "روبي. ا"، وتبين أن المتهم يدعى "سموكة"، قام بقتله بسبب خلافات بينهم، مما نشبت مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن صديقه منها طعنات نافذة، على مرأى ومسمع من الجميع، مما تسبب في مصرعه، وجرى نقل الجثة الى المستشفى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.