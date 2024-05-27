متحدثة "الأونروا": لا يوجد مكان أو شخص آمن في غزة

قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما، إنه لم يعد هناك مكان آمن أو أشخاص ينعمون بالأمان في قطاع "غزة" بما في ذلك العاملين في مجال الإغاثة، وذلك في أعقاب القصف الإسرائيلي على خيام للنازحين بمدينة "رفح" أمس.



وأضافت توما في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم /الاثنين/ - أن الوكالة غير قادرة في الوقت الحالي على التأكد من سلامة كافة العاملين بها في أعقاب هجوم أمس على "رفح"، مشيرة إلى أن أغلب العاملين في الوكالة - والبالغ عددهم 13 ألفا - نزحوا لأماكن عديدة أو مناطق مفتوحة جراء الصراع.



وتابعت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن نزوح المواطنين داخل قطاع "غزة" سريع ومتكرر ما يجعل من الصعوبة بما كان الوفاء باحتياجاتهم، مضيفة أن الوكالة تعاني من القيود الإضافية المفروضة على جلب المساعدات منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية في "رفح" في السادس من مايو الجاري.



يشار إلى أن ما يقرب من 40 شخصا استشهدوا أمس إثر استهداف إسرائيلي لمخيم نازحين في شمال غرب "رفح"، في منطقة صنفها الجيش الإسرائيلي من بين المناطق الآمنة للنزوح إليها.