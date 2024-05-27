مُسيرات تخترق الأجواء الإسرائيلية وسط استمرار الاشتباكات بين حزب الله وقوات الاحتلال

اخترقت مسيرات انقضاضية تابعة لحزب الله، الأجواء الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مع استمرار الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، على طول الحدود المشتركة مع لبنان، منذ بداية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.



ودوت صفارات الإنذار من الطائرات المسيرة والصواريخ في كريات شمونة بشمال إسرائيل ومُحيطها. وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن مُسيرة انفجرت بين "بيت هيلل" و"كريات شمونة"، ما أدى لاندلاع حريق في المكان.



وأفادت القناة الـ 14 بأن ثلاثة صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان تجاه مبنى في "موشاف مرجليوت" بشمال إسرائيل، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.



وفي المقابل، استهدف قصف مدفعي إسرائيل أطرف بلدة الناقورة جنوب لبنان، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة "عيترون" في الجنوب.



وأفادت تقارير إخبارية لبنانية بسقوط شهيد و10 جرحى من المدنيين جراء استهدف الاحتلال مدخل مُستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، إنه هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، موضحا أن مُسيرة تابعة لسلاحه الجوي من طراز "سكاي رايدر" تحطمت في لبنان، ولا مخاوف من تسرب معلومات بذاكرتها، ويجري تحقيقا في الحادث.