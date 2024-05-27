الدفاع التايوانية: رصد 21 طائرة عسكرية و15 سفينة صينية جديدة قرب البلاد

أكدت وزارة الدفاع التايوانية، رصد 21 طائرة عسكرية و15 سفينة صينية أثناء قيامها بأنشطة قرب تايوان خلال فترة استغرقت 24 ساعة.



وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، قائلة في معرض بيان نشرته على منصة إكس /تويتر سابقًا/، اليوم /الاثنين/ فيما يتعلق بهذا الشأن - أنه تم رصد 21 طائرة عسكرية صينية و11 سفينة تابعة للبحرية الصينية وأربع سفن تابعة لحرس السواحل الصيني، وأن عشر طائرات من تلك دخلت نطاق الدفاع الجوي في جنوب غرب وجنوب شرق تايوان".



وأضافت الوزارة، أن قوات مسلحة تايوانية تقوم بمراقبة الأنشطة الصينية، وأنه تم نشر سفن ونظم صاروخية ساحلية في إطار مراقبة الوضع وللرد إذا لزم الأمر ذلك".



تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أجرت مؤخرًا تدريبات عسكرية استغرقت يومين حول تايوان، وذلك بعد أيام من أداء الرئيس التايواني الجديد "لاى تشينج - تى" لليمين كرئيس للبلاد.



وذكر الكولونيل "لى تشى" المتحدث باسم القيادة البحرية فى جيش التحرير الشعبي الصيني، أن هذه التدريبات تمثل "عقابا شديدا" ردًا على ما وصفه بالممارسات الانفصالية التي تقوم بها القوات التايوانية، وأنها تمثل أيضًا تحذيرا خطيرا ضد تدخل واستفزاز القوى الخارجية.



جدير بالذكر أن بكين انتقدت أيضا خطاب التنصيب الذي ألقاه الرئيس التايواني الجديد والذي حث فيه الصين على الكف عما وصفه بالترهيب السياسي والعسكري ضد تايوان وأن تتقاسم المسئولية العالمية مع تايوان فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والاستقرار فى مضيق تايوان والمنطقة ككل.

