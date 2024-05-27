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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنيا: الكشف على 1462 حالة بقافلة طبية بقرية رسلان

قوافل طبية بالمنيا
قوافل طبية بالمنيا
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1462 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية رسلان بمركز المنيا على مدار يومي 22 و 23 مايو الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 299 حالة جراحة، 255 باطنه، 467 حالة أطفال ، 54 حالة أسنان، 63 حالة نساء، 20 تنظيم الأسرة، 238 جلدية، 96 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 142 تحليلا متنوعا ًو 4 حالات موجات صوتية و9 حالات أشعة عادية و 97 كشف مبكر للضغط والسكر و6 حالات خلع أسنان وتحويل 12 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 137 متردداً.

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