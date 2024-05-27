"الخارجية اليمنية": الهجوم الإسرائيلي على مخيم النازحين برفح تحدٍ صارخ للقرارات والقوانين الدولية

أعربت الجمهورية اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمجزرة البشعة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم للنازحين في مدينة رفح؛ وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين.



وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان اليوم /الاثنين/ نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نِت) - أن هذا الفعل المتعمد يمثل جريمة حرب جديدة، وتحدٍيا صارخا للقرارات والقوانين الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية الصادر مؤخرا.



ودعت "الخارجية اليمنية" مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، لوقف آلة الموت والدمار، وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.

