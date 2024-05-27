بعد حملها سفاحًا.. محاكمة موظفة كول سنتر أغرقت طفلها داخل وعاء مياه بالوراق

تعقد اليوم محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة موظفة “كول سنتر” متهمة بقتل طفلها بعد أن أغرقته داخل وعاء مياه وألقته بالطريق العام بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

موظفة كول سنتر أغرقت طفلها داخل وعاء مياه بعد حملها سفاحًا

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم ( 15399 /2023 جنح إمبابة، كلي شمال الجيزة ).

أن المتهمة "بسمة. ه"- عاملة كول سنتر، قتلت الطفل المجني عليه "نجلها حديث الولادة " عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بينت النية وعقدت العزم على قتله منذ بداية حملها به سفاحًا، وأعدت لذلك الغرض مخططًا إجراميًا، بأن توارت مخفية أمر حملها حتى جاءها المخاض، وما إن وضعت حملها بمرحاض مسكنها، حتى أنفذت مخططها المعد سلفًا بإحضار وعاء غمرته بالمياه، ونبذت الطفل به حتى تيقنت من وفاته قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات.. أن المتهمة بعد أن تيقنت من وفاته بعد أن أغرقته، قامت بوضع جثمانه بأحد الأكياس البلاستيكية، وغادرت مسكنها مستقلة دراجة آلية، وفي غفلة من قائدها ألقت بالكيس وجثمان طفلها بداخله بالطريق العام، أمام سنترال الوراق بشارع ترعة السواحل أرض الجمعية بنطاق دائرة قسم الوراق.