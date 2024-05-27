ندوة لنشر ثقافة الصحة المهنية بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، بالتنسيق مع جامعة بنها ، ومن خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية ببنها ، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بجامعة بنها، تحت عنوان " سلامتك تهمنا" ، جرى خلالها طرح ومناقشة عدة محاور منها : مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وكيفية تطبيق قرار134 ، 126 الخاص بتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية ، وجهاز السلامة والصحة المهنية ، وبشأن كيفية عمل احصائيات ونماذج اصابات العمل والحوادث الجسيمة والامراض المهنية ، والأمراض العادية والمزمنة للوقاية منها مستقبلاً ،والعمل على ازالة اسبابها ، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ،وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، وضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمؤسسات المحافظة..

وأوضحت ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى المحافظات ، بمختلف قطاعات العمل ، للحفاظ على العنصر البشرى أساس التنمية ، وكذلك المنشآت التى يعمل بها ، والمترددين ، من مخاطر بيئة العمل والتعريف بها وكيفية الوقاية منها من خلال تنظيم ندوات التوعية والتثقيف بالتنسيق مع تلك المنشآت ، وأضافت مدير المديرية أن الندوة حضرها الدكتور ابراهيم راجح مديرالأزمات والكوارث بجامعة بنها ، والمهندسة سارة سمير مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، وسماح السيد مسئول الإعلام السكاني بمجمع إعلام بنها ، وسعاد الحصري مدير مكتب بنها للسلامة والصحة المهنية ، والمهندسة داليا عبد الغني مفتش بمكتب بنها بمشاركة مجمع إعلام بنها بالمحافظة ، مقدمة فى ختام الفعاليات خالص الشكر والتقدير لرئيس جامعة بنها وجميع العاملين بها على حسن التعاون والتنسيق لتحقيق الهدف المنشود .