البحيرة: رفع 342 حالة إشغال طريق مخالف

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الإثنين، بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، أسفرت الحملات عن رفع 342 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 149حالة اشغال بدمنهور ومصادرة 2 مكبر صوت و 60 حالة بأبو حمص و 133 حالة بالمحمودية.

نائب محافظ البحيرة تشدد علي تكثيف حملات الإشغالات

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.

ضبط مخبزين بخوزتهم 281 بطاقة تموينية في البحيرة

وعلي جانب آخر، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، المحاسب برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، اليوم الإثنين، عدة حملات تموينية بمركزى شبراخيت وإيتاى البارود، لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت بمركز شبراخيت عن ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار و 4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبمركز إيتاى البارود تم ضبط مخبزين قاما بتجميع 281 بطاقة تموينية و مخبز قام بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23جرام وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية و3 مخابز لتصرفهم فى 51شيكارة دقيق بلدى مدعم و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن و4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



