الدبلومات الفنية 2024.. تعليم القاهرة تعلن تقرير غرفة العمليات لليوم الثالث

تابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لسير أعمال الامتحانات التحريرية لليوم الثالث للدبلومات الفنية ٢٠٢٤ ( دور أول)

وأكد وكيل أول الوزارة ، أن الامتحانات تسير فى هدوء وانتظام دون مشكلات.

وتتابع غرفة العمليات بالمديرية سير وانتطام الامتحانات وحل أى مشكلات طارئة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حيث تم التأكد من خروج السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والتأكد مع عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأدى الامتحانات اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٧ على فترتين بمختلف التخصصات وهم كالأتي:

صناعى ٣ سنوات

رياضيات عامة من ( ٩ : ١١.٣٠ )

تطبيقات تك من ( ١٢ : ٢ )



مزدوج صناعى مواد تخصص من

( ٩ : ١٢ )

مهنى صناعى رياضيات من ( ٩ : ١١.٣٠ )

خمس سنوات صناعى مواد تخصص من ( ٩ : ١٢ )

تك تطبيقية صناعى ، وتجارى، وفندقي من ( ٩ : ١١ )

تجارى خمس سنوات + ثلاث سنوات

فرنسي + حاسب من (٩ : ١٢.٣٠ )

مزدوج تجارى احصاء + حاسب آلي من (٩ : ١ )

فندقي خمس سنوات من ( ٩ : ١٢ )