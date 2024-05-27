انتهاء عملية دمج الوحدات الحسابية بجامعة جنوب الوادي

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا مع المحاسب محمود حمدان أحمد، وكيل وزارة المالية بقنا، ومديري الوحدات الحسابية بالجامعة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الجامعة، ومنها الشمول المالي وحوكمة دمج الوحدات الحسابية والإدارات المساعدة لها، مثل إدارة الاستحقاقات والإدارة العامة للتعاقدات لتنفيذ دمج الوحدات الحسابية للجامعة.

خلال الاجتماع، قدم وكيل وزارة المالية بقنا عرضاً للإجراءات التنفيذية التي اتخذتها المديرية المالية بقنا لإنهاء إجراءات دمج الوحدات الحسابية، وقدم التهنئة لرئيس الجامعة على إنجاز عملية الدمج.

وثمّن رئيس الجامعة الجهود التي بذلتها المديرية المالية لدعم الجامعة في التحول الرقمي، موجهاً بتذليل كافة العقبات لإنجاح منظومة الدمج بما يمكن الإدارة العليا للجامعة من اتخاذ القرارات المناسبة، خاصة في الجوانب المالية المؤثرة على سير العملية التعليمية.

وأكد أن مشروع دمج الوحدات الحسابية يعد من أهم المشروعات التي سعت إليها إدارة الجامعة من أجل حوكمة الإجراءات المالية، كما وجه بضرورة إعداد تقرير شامل يوثق كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت.