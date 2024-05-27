"الفاو" تنفذ ورشة عمل تعريفية بالجمعيات الزراعية في البحيرة

نظمت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ورشة عمل تعريفية اليوم للجمعيات الزراعية والأهلية في محافظة البحيرة، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في القطاع الزراعي.

وحضر الورشة المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس حسين رأفت، مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي، والمهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة، والدكتورة مها القاضي، مسؤول التعاون الدولي بالمحافظة، والدكتورة صفاء عرابي من مديرية التضامن، والدكتور أيمن الطوخي، منسق المشروع لمحافظة البحيرة، والدكتورة هند حمودة منظمة الفاو، والمهندس أيمن عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعي بالبحيرة، والمهندس عوض موسى، مدير مكتب وكيل الوزارة.

تفاصيل ورشة عمل منظمة الفاو في البحيرة

وتهدف الورشة إلى تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الضعيفة في الأراضي القديمة والجديدة في مصر العليا والسفلى.

وتضمنت الورشة عروضًا ومناقشات حول معايير اختيار الجمعيات الأهلية وإجراءات الاتفاق والتعاقد مع منظمة الفاو.

وأكد المسؤولون خلال الورشة، أهمية دور الجمعيات الزراعية والأهلية في نقل المعلومات وتوصيل الخدمات للمزارعين والمواطنين.

وكما تم تسليط الضوء على أهداف المشروع وأنشطته، والتي تشمل إقامة مدارس حقلية للمزارعين وتعزيز إنتاجية الزراعة والتكيف مع تغير المناخ وتقليل انبعاثات الغازات الضارة.