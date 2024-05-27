الإحصاء: 30.2٪ نسبة زيادة الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشــرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2023 " ومن أهم المؤشرات الإحصائية، انه بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 17357 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2023 مقابــل 13331 أجنبي عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.2 %.

واضاف الجهاز انه بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 7973 أجنبي بنسبة 45.9% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 9384 أجنبي بنسبة 54.1% عام 2023.

واشار الجهاز الي انه يمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023 حيث بلغ 6275 أجنبي بنسبة 36.2% ، يليها الدول الأوربية بعدد 5975 أجنبي بنسبة 34.4٪‏.

ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 3487 أجنبي بنسبة 20.1٪ ثم الدول الأمريكية بعدد 779 أجنبي بنسبة 4.5%، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 662 أجنــبي بنسبة 3.8٪ بينما تمثل الدول الإقيانـوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 71 أجنبي بنسبة 0.4٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023.



ولفت الجهاز الي انه تمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2023، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 8122 ترخيص بنسبة 46.8٪.

وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6227 ترخيص بنسبة 35.9 ٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 2246ترخيص بنسبة 12.9٪، ثم مكاتب البترول بعدد 762 ترخيص بنسبة 4.4٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام2023.

و يمثل رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ 5413أجنبي بنسبة 31.2 ٪ يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 4215 أجنبي بنسبة 24.3 ٪ ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 3337 أجنبي بنسبة 19.2 % من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.

كما يمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 4495 أجنبي بنسبة 25.9٪، يليه نشاط الفنون والابداع والتسلية بعدد 3397 أجنبي بنسبة 19.6٪ ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 2288 أجنبي بنسبة 13.2% ثم نشاط خدمات الغذاء والاقامة بعدد 2225 بنسبة 12.8٪ . من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2023.