"الإغاثة الطبية الفلسطينية": قصف خيام النازحين في مدينة رفح فاقم الأزمة الصحية بقطاع غزة

استنكر مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الدكتور عائد ياغي، العدوان الإسرائيلي الجديد على خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ مما أودى بحياة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء.



وقال ياغى في مقابلة خاصة لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم/الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ويوقع عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء، مما يترك عبئا ثقيلا على القطاع الصحي الذي لا يستطيع القيام بواجباته تجاه الجرحى جراء خروج أغلب مستشفيات القطاع عن الخدمة وإغلاقها بشكل تام مع نقص المواد والمستلزمات الطبية.



وأكد عدم وجود أي مكان آمن في غزة عقب استهداف قوات الاحتلال مخيمات اللاجئين في رفح الفلسطينية.. واصفا الوضع الصحي في غزة بـ "الكارثي" خاصة مع نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات والمعدات وسيارات الإسعاف؛ مما يعوق عمليات الوصول إلى الجرحى.



وأشار ياغي إلى عجز المراكز الميدانية عن تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى مع استمرار العدوان وارتفاع أعداد الضحايا بصورة كبيرة.. مطالبا بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل التزامها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بوقف هذه الحرب التي وصفها بـ "المجنونة" على قطاع غزة وتحديدا على مدينة رفح الفلسطينية.

