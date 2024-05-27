نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير أعمال الامتحانات بكلية التربية للطفولة المبكرة

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب سير أعمال الامتحانات بكلية التربية للطفولة المبكرة.

حيث كان في استقباله د.شحته حسني عميد الكلية، د.أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن د.عاطف حسين علي سير أعمال الامتحانات وتوفير كافة احتياجات الطلاب، ومراعاة إنتظام سير العمل بجميع اللجان، مؤكداً حرص إدارة الجامعة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بالكلية، متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق والسداد والنجاح.

وفي ختام الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة علي الطلاب ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء تأدية الامتحان