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الإثنين 27 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الليلة

مباراة الزمالك والاتحاد
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الليلة
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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري "دورى Nile"، حيث يأمل كل فريق تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولهم للمدرجات، ومنع الدخول بالشماريخ أو اللافتات المسيئة.

الزمالك يحتل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و 9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الليلة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الزمالك