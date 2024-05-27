العمل: انطلاق فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية لمنشآت الجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، فعاليات اليوم الأول من أسبوع السلامة والصحة المهنية بالمحافظة ، بعنوان" السلامة والصحة المهنية في مواجهة التغيرات المناخية والتحول للأخضر" ، وذلك بالبنك الزراعي المصري بحضور ٢٥٠ مسئول سلامة وصحة مهنية يعملون فى أكثر من ٦٠ منشأة ، بهدف مشاركة تجارب حية لمنشآت اتخذت خطوات فعلية ومشاريع لتقليل الانبعاثات والتحول للأخضر، وعرض تلك التجارب مثل شركة جلاكسو سميثكلاين للأدوية ، وشركة حلوان للأسمدة ، وشركة جيزة باور ، وشركة نستلة ، والمتحف المصري الكبير ، ومدرسة القرية الذكية ، وذلك فى إطار حرص المديرية على تحقيق العدالة المناخية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في مناخ آمن ونظيف لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل.

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، أن تلك المبادرات والفعاليات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للحفاظ على الأفراد والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل بأنواعها ، والعمل على توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، والتعاون مع المنشآت والتنسيق فيما بينها لتوفير تلك الشروط ، من خلال تطبيق أحكام قانون العمل فى كافة أبوابه.

وأضاف مدير المديرية أن تلك الفعاليات تأتي برعاية المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وبمشاركة الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة بحضور الكيميائي محمد مدكور ممثل وزارة العمل.

كما اكد الحرص على التعاون مع كل المنشآت والشركات لتوفير كل الدعم داخل بيئة العمل وإرشادهم دائماً، حرصاً من المديرية وأجهزتها على حياة العامل المصرى التى لا تقدر بثمن، وضرورة مراعاة اشتراطات السلامة حفاظاً على سلامة الجميع.