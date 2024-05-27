العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت الحكومية بمطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وذلك للعاملين بمديريات الصحة والزراعة والاسكان ، ومجالس المدن ، بالمركز الإعلامى بالمحافظة ،وذلك فى ضوء تنفيذ خطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الحكومى بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها ، بحضور 30 من العاملين بتلك المديرية ، حيث تناولت الندوة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ، وأهدافها ومجالاتها ، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة ، وخطط الطوارئ والإخلاء ، وخطة الدفاع المدني ، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة ، والأمراض المهنية و العادية والمزمنة ، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مختلف قطاعات العمل.

وأوضح خالد دراز مدير مديرية العمل بمطروح، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين ، والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل .

وأضاف مدير المديرية ، انه حاضر فى الندوة مصطفى جابر عبدالعال مدير إدارة السلامة والصحة والمهنية ، وقام بشرح أهمية السلامة والصحة المهنية ودورها فى تأمين بيئة العمل والحد من الأخطار وجعل السلامة أسلوب حياة وأهمية تطبيقها على الواقع داخل المنشآت مما يؤدى إلى بيئة عمل آمنة ومستقرة تشجع على الإنتاج وزيادة الناتج القومى ، كما جرى الرد على استفسارات الحاضرين فيما يخص موضوعات الندوة ، والذين قدموا الشكر والتقدير للمديرية وفريق العمل بها على جهودها المستمرة فى نشر التوعية بالسلامة والصحة المهنية وأساليبها وحرصها على تطبيقها داخل المنشآت العاملة فى المحافظة .