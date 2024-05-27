ننشر التعليمات السعودية لتنقل الحجاج بين المساكن والمسجد الحرام

تلقت وزارة السياحة والآثار خطابا من وزارة الحج والعمرة السعودية، بشأن الاستعداد المبكر لتنظيم خدمة نقل الحجاج والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال أيام التشريق لموسم حج 1445هـ، وذلك لتعميمه على شركات السياحة المصرية المنظمة لموسم الحج.

ووضعت الوزارة السعودية بعض التعليمات التنظيمية وأهمها: ضرورة الالتزام بالتعاقد لخدمة الحجاج الراغبين فى التنقل بين مساكنهم والمسجد الحرام (خلال الجزئين الاول والثانى لموسم الحج) مع شركات نقل الحجاج المعتمدة والمنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات.

كما اشترطت الوزارة ضرورة الالتزام بعدد الحجاج المتفق عليه مع شركات النقل على نقلهم بين مساكنهم والمسجد الحرام أداء الصلوات تنظيم تفويج الحجاج بحيث يتم تقسيمهم بين فترتي الصباح والمساء فى كل الأيام ويوم الجمعة بنسبة 50% فى الفترة الواحدة لضمان عدم تكدسهم وتأخرهم فى المحطات.

ونوهت لضرورة توعية الحجاج بعدم التدافع وتكليف مترجمين وموجهين مميزين بزى موحد والتواجد فى محطات النقل للمساعدة فى تنظيم الحجاج وعدم التدخل فى إدارة تشغيل الحافلات، وكذا الالتزام بعدم وضع الأعلام والرايات داخل وبمحيط النقل.

وشددت وزارة الحج على أن تكون نهاية اوقات الخدمة خلال الجزء الأول لموسم الحج بتاريخ 1445/12/6هـ الساعة (12ظهراً) بعد ذلك توجيه الحجاج للمساجد القريبة منهم ويكون الاستئناف من ظهر يوم 1445/12/14هـ حتى نهاية الموسم.

وطالبت بتوعية الحجاج بتأخير طواف الإفاضة وسعي الحج لغير المتعجلين الى ما بعد النزول من المشاعر المقدسة واستقرار الحجاج بمساكنهم بمكة المكرمة وذلك بعد اليوم الرابع عشر من ذى الحجة للتيسير على عموم الحجاج.