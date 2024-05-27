اعتقال أكثر من مائتي متظاهر مناهض للحكومة في أرمينيا

ألقت الشرطة الأرمينية القبض على أكثر من مائتي متظاهر مناهض للحكومة كانوا يحاولون قطع الطرق في العاصمة يريفان، احتجاجًا على نقل ملكية بعض الأراضي إلى أذربيجان، في إطار محادثات السلام.



وأكدت وزارة الداخلية الأرمينية في بيان، حسبما أوردت قناة "فرانس تي في انفو" الإخبارية الفرنسية اليوم /الاثنين/ - اعتقال 226 مواطنًا "لرفضهم الانصياع لأوامر الشرطة المشروعة".



وظهرت الشهر الماضي في هذا البلد القوقازي حركة احتجاجية يقودها المطران باغرات جالسستانيان تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بعد أن وافقت الحكومة على التنازل عن أربع قرى حدودية لباكو كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.



ولا يزال نظام باشينيان صامدًا في مواجهة هذا التحدي، على الرغم من محاولات جالستانيان تقديم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب الاحتجاجات السلمية في عام 2018.



وأعادت أرمينيا أربع قرى حدودية إلى أذربيجان يوم الجمعة كجزء من خطوة رئيسية نحو تطبيع العلاقات بين البلدين المتنافسين، اللذين تواجها في عدة حروب.



وأعقب هذا النقل مظاهرة جديدة ضمت آلاف الأشخاص في يريفان، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

وقال باغرات جالستانيان، وهو زعيم ديني من منطقة تافوش، حيث أعيدت القرى إلى أذربيجان، إنه سيتخلى عن دوره الديني للترشح لرئاسة الوزراء، ودعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن بموجب القانون الأرمني، لا يستطيع جالستانيان الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب جنسيته المزدوجة: الأرمينية والكندية.