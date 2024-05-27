ضبط 6000 كيس مواد غذائية مجهول المصدر في العاشر من رمضان

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، اليوم حملة تفتيشية برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر ومصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية ومحمد بدوى رئيس قسم حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٢٧٠٢ جنح ثان العاشر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية باجمالى ٦٠٠٠ كيس مجهول المصدر.

والمحضر ٢٧٠٣ جنح ثان ضد صاحب ماركت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على ٢٠علبة.

كما تم تحرير المحضر رقم ٥٧٤٨ جنح أول العاشر ضد س.ص.ع عدد ٥٠٠ كجم فيليه دواجن غير صالحة للاستهلاك بأحد المصانع المنطقة الصناعية الثالثة.

ومن جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.