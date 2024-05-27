الاحتلال الإسرئيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة ويرفع إجمالي المعتقلين إلى نحو 9000 منذ طوفان الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الإثنين 14 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، اليوم الإثنين، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله والبيرة، وأريحا، وجنين، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأضاف البيان أن الاحتلال قام بتفجير عدد من المركبات، كما استولى على عدد آخر في بلدة كفردان في محافظة جنين.

وتابع أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى أكثر من (8890) حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

