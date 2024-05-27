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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس البولندي يهنئ نظيره الليتواني بفوزه بولاية رئاسية ثانية

الرئيس البولندي أندريه
الرئيس البولندي أندريه دودا
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هنأ الرئيس البولندي أندريه دودا، نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا، بفوزه بولاية رئاسية ثانية.
وقال دودوا - في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، نقله راديو بولندا اليوم /الاثنين/ - "أهنئ صديقي جيتاناس نوسيدا على فوزه في الانتخابات الرئاسية بليتوانيا، ويسعدني أننا سنتمكن من مواصلة تعاوننا".
وكان نوسيدا قد أعلن أمس إعادة انتخابه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الليتوانية، بعدما أظهرت النتائج الأولية حصوله على ما يقرب من 75% من أصوات الناخبين، بينما حلت رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيتي في المرتبة الثانية بعد حصولها على نحو 24%.

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