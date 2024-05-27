الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعمها لتطلعات شعب جورجيا نحو التكامل الأوروبي الأطلسي

أكدت الولايات المتحدة مواصلة دعمها القوي لتطلعات شعب جورجيا نحو مستقبل أوروبي أطلسي.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجورجيا اليوم /الاثنين/ - قادة جورجيا على اتخاذ الخطوات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام في الاتجاه الصحيح.. مجددة التزام الولايات المتحدة الراسخ بمساعدة جورجيا على بناء الديمقراطية الأوروبية الآمنة والمزدهرة التي يرغب فيها مواطنوها بأغلبية ساحقة ويستحقونها بشدة.

وأضاف البيان أنه "طوال الـ 32 عاما من علاقتنا الثنائية، أظهرت الولايات المتحدة التزاما لا يتزعزع بمستقبل جورجيا الديمقراطي والمزدهر، وكانت من بين أقوى المؤيدين لسيادة جورجيا وسلامتها.. لقد كنا فخورين بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز اقتصاد جورجيا وديمقراطيتها وقدرتها على ردع التدخل العسكري الروسي، ونؤكد من جديد التزامنا تجاه الشعب الجورجي ومستقبل جورجيا".

وأشادت "الخارجية الأمريكية" بما حققه شعب جورجيا خلال الأشهر الـ12 الماضية من إنجاز تاريخي بحصولها على مركز المرشح للاتحاد الأوروبي.. مشيرة إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون محورية في رؤية هذه الفرصة تصبح حقيقية.