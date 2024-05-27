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الإثنين 27 مايو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

كتلة الحوار تستنكر الهجوم الإسرائيلي على مخيمات النازحين في رفح

قصف النازحين في رفح
قصف النازحين في رفح الفلسطينية
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أدانت كتلة الحوار، استهداف دولة الاحتلال لمخيمات النازحين في رفح الفلسطينية، وقتل المدنيين الأبرياء اللاجئين لرفح والقاطنين في مخيمات تفتقر لأقل مقومات الحياة الإنسانية.

وأكدت كتلة الحوار، في بيان صادر عنها، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي هو "إبادة جماعية" رغم مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف "العمليات العسكرية" فورًا، مستنكرةً الجريمة البشعة التي قامت بها دولة الاحتلال واستشهاد العشرات في مخيم رفح أغلبهم من النساء والأطفال.

وشددت كتلة الحوار، على دعمها لموقف القيادة المصرية للوقوف في وجه تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري، مؤكدة أنها تقف صفا واحدا مع كل المصريين والدولة والجيش في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.   

كتلة الحوار الدكتور باسل عادل الاحتلال رفح الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية