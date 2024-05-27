وزير الدفاع الإيطالي: إسرائيل تزرع كراهية ستؤثر على الأجيال القادمة

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن إسرائيل تزرع "كراهية" ستؤثر على أجيالها المستقبلية، خاصة بعد القصف المكثف التي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الليلة الماضية على خيام تأوي نازحين في رفح بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.



وأضاف كروسيتو، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، اليوم الاثنين، "لدي انطباع بأن إسرائيل تزرع الكراهية التي ستؤثر على أبنائها وأحفادها، حماس شيء والشعب الفلسطيني شيء آخر".

وأكد: "كان عليهم أن يميزوا بين الأمرين، نحن مقتنعون بأن على إسرائيل أن تحل المشكلة مع حماس، لكننا قلنا منذ اليوم الأول إنه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة".



وقال وزير الدفاع الإيطالي: "وفيما يتعلق برفح، اتفقت جميع الدول على ضرورة توقف إسرائيل عن ما تفعله.. ولكن لم يتم الاستماع إلينا والآن ننظر إلى الوضع بيأس".



وأضاف: "إننا نواجه وضعا متزايد الصعوبة يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للضغط، دون الأخذ في الاعتبار الصعوبات الهائلة وحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بحماس، هذا لم يعد له ما يبرره".