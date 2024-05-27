غدا .. وزير الكهرباء يفتتح محطة رياح خليج السويس بقدرة 252 ميجا وات

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الثلاثاء، محطة طاقة رياح خليج السويس بقدرة 252 ميجا وات التابعة لهيئة الطاقه الجديده والمتجدده برئاسة الدكتور محمد الخياط وبحضور عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و لفيف من الوزراء وسفراء بعض الدول الاوربية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الدوله المصريه تقدم العديد من المزايا لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجدده في مصر من خلال تخصيص اراضي في مساحات شاسعه لاقامه مشروعات لانتاج الكهرباء من الطاقه المتجدده وتوفير المعلومات للمستثمرين من خلال اطلس الرياح والشمس وتقديم دراسات التأثير البيئي وتوقيع اتفاقيه شراء طاقه طويله الاجل .

وأن مصر غنية بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومن الناحية النظرية تتمتع مصر بإمكانيات لتوليد حوالى 350 جيجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح وحوالي 650 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأشاد وزير الكهرباء بالجهود التي نجح قطاع الكهرباء في تنفيذها في توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء حتى يمكن استيعاب القدرات المضافة من المصادر المتجددة .