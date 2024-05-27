رئيس الشيوخ يعلن موافقة الحكومة على مناقشة الطلب المقدم بشأن حفظ مال الوقف وتنميته

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية وافقت علي مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وكذلك طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس وعرض رئيس المجلس مناقشة طلبي المناقشة العامة في ذات الجلسة لان الموضوع واحد وفي ذات النطاق وهو الامر الذي وافق عليه المجلس.

بعدها منح رئيس الجلسة النائب محمد عبدالعليم الشيخ عضو المجلس الكلمة لعرض طلب المناقشة المقدم منه.