عقب صدور القرار الجمهوري| بالأسماء.. تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 181 بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر فوزي جاد السنباطى
وجاء التشكيل كالتالي:
الدكتورة سحر فوزى جاد السنباطي - رئيسا
الدكتورة هيام كمال مصطفى نظيف - نائب للرئيس
الدكتورة غادة فرج حافظ الدرى - عضوا
الدكتور سامح عوض الله السيد إبراهيم - عضوا
الدكتور كرم ملاك كامل شاروبيم - عضوا
عبد اللطيف صبحي محمد فريد حواش - عضوا
نور أسامة محمد صالح - عضوا
عمر خالد سعد محمد حجازى - عضوا
مى محمد حسنى زين الدين محمود - عضوا
حنان جرجس شوقي إبراهيم - عضوا
سارة عزيز نصيف حكيم مرجان - عضوا
دينا سيد كامل عبد الوهاب - عضوا
ميراى مراد نسيم - عضوا