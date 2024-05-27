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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عقب صدور القرار الجمهوري| بالأسماء.. تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 181 بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر فوزي جاد السنباطى


وجاء التشكيل كالتالي:
الدكتورة سحر فوزى جاد السنباطي - رئيسا
الدكتورة هيام كمال مصطفى نظيف - نائب للرئيس
الدكتورة غادة فرج حافظ الدرى - عضوا
الدكتور سامح عوض الله السيد إبراهيم - عضوا
الدكتور كرم ملاك كامل شاروبيم - عضوا 
عبد اللطيف صبحي محمد فريد حواش - عضوا
نور أسامة محمد صالح - عضوا 
عمر خالد سعد محمد حجازى - عضوا
مى محمد حسنى زين الدين محمود - عضوا
حنان جرجس شوقي إبراهيم - عضوا
سارة عزيز نصيف حكيم مرجان - عضوا

 دينا سيد كامل عبد الوهاب - عضوا
ميراى مراد نسيم - عضوا

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المجلس القومي للطفولة والأمومة