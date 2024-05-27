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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
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افتتح منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة لمناقشة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة وملف فرش المساجد  وملف احلال وتجديد بيوت الله  وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة  ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين احوالهم المالية  حيث يتضمن جدول الاعمال عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.                                         

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.                                                                       وكانت  الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية قد طالبت بجلسة الامس  بتاجيل مناقشة  عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة وملف فرش المساجد  وملف احلال وتجديد بيوت الله  وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة  ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين احوالهم المالية    وذلك لجلسة الغد     وهو ما تم بالفعل وتاجلت مناقشة تلك الطلبات لجلسة اليوم.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة