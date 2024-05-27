قصف مدفعي عنيف وحرق لمنازل.. مصادر تصف لـ "البوابة نيوز" أهوال اليوم الـ ٢١ لاجتياح رفح

قالت مصادر مطلعة من قطاع غزة للبوابة نيوز ان اليوم الاثنين بعد الأسخن منذ بدء اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح.

وكشفت المصادر لـ"البوابة نيوز" أنه قصف مربع سكني في مخيم مقابل مسجد الهدي وقصف مركز الشرطة بجوار مسجد بدر وسط مدينة رفح كما استشهد مواطن فلسطيني خلال استهداف مجموعة مواطنين بجوار مركز سحويل وسط مدينة رفح وهو الشهيد أكرم محمد القيسي.

وأضافت أنه جرى قصف منزل عائلة قشطة خلف محطة الامينة وسط مدينة رفح كما جرت عدة غارات عنيفة علي حي الجنينة وحي الشابورة ومخيم يبنا وحي البرازيل وحي السلام .

كما أستهد ثلاثة فلسطينيين بينهم أمرأة حامل جراء استهداف منزل يعود لعائلة أبو شبيكة ويؤوي نازحين في حي تل السلطان غربي رفح.

كما أستشهد 5 فلسطينيين اليوم جراء استهداف منزل يعود لعائلة دهيز في غرب رفح وهم فوزي محمد دهليز ومحمد حماده دهليز وهشام فوزي دهليز وعوني الحوراني ومجهول الهوية حتى اللحظة كما جري قصف منزل لعائلة قشطة خلف محطة الأمينة وسط مدينة رفح.

كما تشهد حاليا منطقة حي السلام والبرازيل وحي قشطة وبلوك O وبوابة صلاح الدين كثافة نارية وإشتباكات عنيفة

كما تتمركز الدبابات جنوبا داخل مدرسة بئر السبع على الكراج الشرقي وسط مدينة رفح وتتمركز الدبابات على سوق الحلال وسط حي قشطة جنوب مدينة رفح كما تتمركز الدبابات مقابل محطة الامينة أيضاً في وسط حي قشطة وأيضا في حي السلام والبرازيل وبوابة صلاح الدين ومحيط مسجد ذو النورين في بلوك O والمقبرة الشرقية وفي حي الجنينة تتمركز الدبابات في شمال مستشفى النجار في ارض اللايت مون وتبة زارع وشارع جورج ومفترق عدنان ابو طه وحي التنور وأرض الشاوي..

كما يجري قصف مدفعي وحرائق طالت عدة منازل للمواطنين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح كما جددت مدفعية الاحتلال استهدافها على مخيم الشابورة ومخيم يبنا وحي قشطة ومنطقة البلد جنوب و وسط مدينة رفح.

وقد جرت أمس مجزرة كبيرة في مخيم البريكسات التابع للامم المتحدة والتي تأوي عدد كبير من النازحين أسفر عن سقوط 40 شهيد و70 مصاب.