"التسويق الإلكتروني للمشروعات الخضراء الذكية".. ورشة عمل في مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

دشنت إدارة التخطيط الإستراتيجي والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ورش عمل "التسويق الإلكتروني للمشروعات الخضراء الذكية"، بمكتبة مصر العامة.

يأتي ذلك في إطار تنمية مهارات فريق عمل التخطيط الإستراتيجي والمشروعات في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الخضراء الذكية بالمديريات والإدارات التعليمية ومنسقي التخطيط الإستراتيجي بالمدارس.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبمشاركة فريق عمل التخطيط الإستراتيجي والمشروعات بتعليم الإسماعيلية.

ومن الجدير ذكره، أنه تقام الورشة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأحد الموافق ٢٦ /٥/ ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٤، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.