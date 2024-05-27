السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية الجديدة والمنشورة بالجريدة الرسمية .

وجاءت القرارات التي أصدرها الرئيس كالتالي:

- قرار رقـم 173 لسنـة 2024، بشأن تخصيص مساحة (41) فدان تقريبًا تعادل 172147 متر مربع، ناحية رأس البر بمحافظة دمياط وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات العمرانية.

- قرار رقم 175 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها فى إقامة أنفاق 3 يوليو والمناطق الأمنية والمبانى الملحقة بجسم النفق.

- قرار رقم 176 لسنة 2024، بشأن نقل الإشراف الإدارى علي مساحة 17٫59 فدان تقريبًا تعادل 739.2 متر مربع المقام عليها ميناء السد العالى شرق من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهرى.

-- قرار رقم 177 لسنة 2024، بشأن تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتكون وفقا للوحة المرفقة.

- قرار رقم 179 لسنة 2024، بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظة الإسكندرية لتعود إلي أصلها كأملاك دولة خاصة.

- قرار رقم 181 بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، رئاسة الدكتورة سحر فوزي جاد السنباطي