أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة

ذكر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في بابوا غينيا الجديدة، أن أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي الهائل الذي اجتاح شمال البلاد.



وأوضح المركز، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الاثنين/ - أن الانهيار الأرضي تسبب في تدمير قرية "كاوكالام" الجبلية في مقاطعة إنجا، ودفن أكثر من 150 منزلا، كما تضرر أكثر من 4 آلاف شخص.



وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت أمس أن أكثر من 670 شخصا لقوا مصرعهم جراء الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الجمعة الماضي، فيما حذر رئيس بعثة المنظمة في بابوا غينيا، سرحان أكتوبراك، من أن مياه الأمطار تتسرب بين الأنقاض مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية بالمنطقة.

