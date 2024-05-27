ads
الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة

بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في بابوا غينيا الجديدة، أن أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي الهائل الذي اجتاح شمال البلاد.


وأوضح المركز، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الاثنين/ - أن الانهيار الأرضي تسبب في تدمير قرية "كاوكالام" الجبلية في مقاطعة إنجا، ودفن أكثر من 150 منزلا، كما تضرر أكثر من 4 آلاف شخص.


وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت أمس أن أكثر من 670 شخصا لقوا مصرعهم جراء الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الجمعة الماضي، فيما حذر رئيس بعثة المنظمة في بابوا غينيا، سرحان أكتوبراك، من أن مياه الأمطار تتسرب بين الأنقاض مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية بالمنطقة.
 

الأزمات والكوارث بابوا غينيا الجديدة الانهيار الأرضي