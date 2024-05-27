ارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير الكبرى في الولايات المتحدة إلى ما لا يقل عن 18 قتيلا

أكدت السلطات الأمريكية، ارتفاع ضحايا الأعاصير العنيفة التي ضربت ولايات تكساس وأوكلاهوما واركنسا‎ إلى ما لا يقل عن 18 قتيلا وإلحاق أضرار بالمنازل وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه لا يزال 500 ألف منزل بدون كهرباء، وسجلت أضرارا مادية كبيرة.



وتجاوزت سرعة الرياح في بعض الأحيان 200 كيلومتر في الساعة، وجرفت كل شيء في طريقها، وتعرضت تكساس وكنتاكي وحتى أوكلاهوما لضربة شديدة بسبب الإعصار، إلا أن هذه المناطق معتادة على هذا النوع من الظواهر المناخية، ولكن نادرا ما تشهد مثل هذا العنف.



وفي أركنسا، تحولت بلدة روجر الصغيرة، الواقعة أيضا في مسار الأعاصير، إلى أنقاض.



كما عطلت العواصف وسائل النقل، في حين أن الأمريكيين في عطلة يوم الاثنين للاحتفال بيوم الذكرى، ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من المسافرين، خاصة على الطرق،وقد لا تكون هذه الأعاصير هي نهاية الأمر: فقد أطلق مركز التنبؤ بالعواصف تحذيرًا جديدًا من الإعصار، في منطقة يسكنها أكثر من ستة ملايين أمريكي.

